Naufragio biancorosso si salva il solito Caupain
Jaylen BARFORD (22 minuti, 03 da 2, 05 da 3, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 persa, 3 recuperate, 1 assist, 0 punti) La peggior partita da quando veste il biancorosso. Poca concentrazione, scelte sbagliate, compresa l’ultima che poteva valere un insperato pareggio sulla sirena. Un dato valga per tutti: in una serata in cui la squadra tira 27 liberi, non va mai in lunetta. Voto 4.5 Tomas WOLDETENSAE (14 minuti, 13 da 2, 12 da 3, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 5 punti) Altra prestazione incolore dove non riesce mai a incidere e, per giunta, nella serata mostra pure poco mordente. Voto 5 Troy CAUPAIN (34 minuti, 38 da 2, 34 da 3, 34 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 recuperata, 6 assist, 18 punti) L’unico a salvarsi dal naufragio tecnico e mentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it