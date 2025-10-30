Natura e divertimento all’Oasi WWF del Lago di Conza

L’Oasi WWF di Conza riapre i cancelli sabato 1 novembre per una giornata speciale dedicata alla natura e alle famiglie, dopo che il maltempo aveva parzialmente compromesso le attività della scorsa domenica.Dalle prime ore del mattino fino alla chiusura alle 17:00, i visitatori potranno vivere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

DOMENICA AL FESTIVAL D’AUTUNNO Una giornata ricca di emozioni, natura e divertimento per tutta la famiglia! ATTIVITÀ INCLUSE NEL BIGLIETTO D’INGRESSO (€10): ? Visita alla fattoria didattica ? Letture nel giardino sensoriale ? Are Vai su Facebook

P&G e WWF inaugurano l’Aula Natura dell’Istituto Comprensivo Statale "I.C. Civitavecchia 2" di Civitavecchia - Promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente. Lo riporta leggo.it

Osimo, la scuola diventa oasi a cielo aperto: inaugurata l'Aula Natura di WWF e P&G Italia - OSIMO – Promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente: mette radici in tutto il Paese il ... Segnala corriereadriatico.it

Foggia, inaugurata l’Aula Natura di WWF e P&G Italia - Salgono a 40 gli spazi verdi nelle scuole italiane per crescere a contatto con la natura e imparare a rispettarla dall'intesa WWF e Procter & Gamble. Scrive affaritaliani.it