Nato il 30 ottobre del 1960 a Lanús in Argentina El pibe de oro dribblò fino all’ultimo regole e vita
N essuno ha idea di cosa significa aver vissuto da Scorpione ascendente Scorpione come Maradona. Braccato dalla popolarità, in balia del mito di se stesso che fa ingrassare rimpinzando la mente di rimpianti, commozione e colpe per non aver giocato ancora meglio di così, anche di più, senza droga. Diego Armando Maradona, le donne che hanno segnato la sua vita X Leggi anche › Addio a Diego Armando Maradona: “El Pibe de Oro” Ma quel Sole nella dimora delle sfide insieme a Mercurio narra di un uomo solo, anche se innalzato a Dio da una folla immensa. El pibe de oro covava l’amarezza spiazzante di un bambino che sa di averla fatta grossa, ma poi chi se ne frega, ormai è fatta, ho fatto tutto, mi sono fatto, ma il boato felice dei gol l’ha dedicato a Dio e alla sua gente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Diamo il benvenuto al piccolo Sebastiano, nato il 22 ottobre! Vai su Facebook
Nato oggi, 8 ottobre, nel 1585, Heinrich Schütz incarna l'essenza del Barocco tedesco. La sua musica, nutrita dall'arte italiana, seppe esprimere lo spirito di un'epoca tormentata dalla Guerra dei Trent'anni. Un maestro che ha unito due mondi #8ottobre - X Vai su X
Diego Armando Maradona, tra i primi tre nell'eterna discussione sul chi è il più forte - Sicuramente del pallone, ma anche per una città come Napoli. Come scrive tuttomercatoweb.com
30 ottobre, il giorno di Ivanka Trump (e di tante altre star): ecco chi festeggia oggi - Ivanka Trump, nata a New York nel 1981, incarna la figura della moderna erede con una forte inclinazione all’imprenditoria e alla politica. Riporta supereva.it