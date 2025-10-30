N essuno ha idea di cosa significa aver vissuto da Scorpione ascendente Scorpione come Maradona. Braccato dalla popolarità, in balia del mito di se stesso che fa ingrassare rimpinzando la mente di rimpianti, commozione e colpe per non aver giocato ancora meglio di così, anche di più, senza droga. Diego Armando Maradona, le donne che hanno segnato la sua vita X Leggi anche › Addio a Diego Armando Maradona: “El Pibe de Oro” Ma quel Sole nella dimora delle sfide insieme a Mercurio narra di un uomo solo, anche se innalzato a Dio da una folla immensa. El pibe de oro covava l’amarezza spiazzante di un bambino che sa di averla fatta grossa, ma poi chi se ne frega, ormai è fatta, ho fatto tutto, mi sono fatto, ma il boato felice dei gol l’ha dedicato a Dio e alla sua gente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nato il 30 ottobre del 1960 a Lanús, in Argentina, El pibe de oro dribblò fino all’ultimo regole e vita