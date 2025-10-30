Natale parte il montaggio di casine e pista di ghiaccio
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Partite le grandi manovre, al Prato inizia già a delinearsi il profilo della Città di Natale. Del resto al 15 novembre non manca molto, così tecnici e operai delle ditte incaricate hanno già messo in moto l'imponente e collaudata macchina organizzativa. Proprio in questi giorni si sta completando il montaggio delle casine di legno che ospiteranno gli operatori del villaggio delle arti. Ha preso forma anche la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio c he quest'anno si sposta al centro occupando uno dei quadranti dell'anello verde. I pini del Prato sono già stati vestiti a festa con le lucine che ne copriranno i tronchi fino alla fine delle feste. 🔗 Leggi su Lanazione.it
