Natale in piazza Matteotti Arriva la pista del ghiaccio | Sarà un punto d’incontro

La pista di pattinaggio è destinata ad arrivare in piazza Matteotti per le festività natalizie. Manca solo l’ultimo via libera della Soprintendenza, ma la richiesta degli oltre 500 imolesi che da oltre un anno chiedono (attraverso una petizione online) di portare la struttura sul ghiaccio nel punto più importante del centro storico è pronta per essere esaudita. "Quest’anno vorremmo portare ‘la magia del Natale’ nel cuore della città dopo un attento confronto con le associazioni di categoria e con gli operatori del mercato – conferma l’assessore Pierangelo Raffini –. È una scelta resa possibile anche grazie alla nuova azione di compattamento del mercato, frutto di un dialogo costruttivo con gli ambulanti e le loro associazioni, che ci consente di valorizzare al meglio gli spazi e creare una forte sinergia tra mercato, eventi e commercio fisso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

