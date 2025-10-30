Natale e Capodanno a Cattolica ecco la mappa dei parcheggi

Cattolica si prepara ad accogliere cittadini e turisti con il progetto “Bosco di luce”, che vestirà la città di un’atmosfera elegante e da sogno per Natale e Capodanno, rendendo nota, come lo scorso anno, la mappa dei vari parcheggi che avrò ampia diffusione attraverso tutti i canali di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondisci con queste news

? Questo Natale, vivi invece di sognare. Capodanno? Nuovi inizi, sorrisi veri e ricordi che restano. Parti, emozionati, assapora ogni istante. Passa in agenzia e preparati a vivere l’esperienza migliore di sempre! Prenota ora: INFO CONTATTI: +39 39 - facebook.com Vai su Facebook

Natale a Cattolica, ecco la mappa dei parcheggi - Cattolica si prepara ad accogliere cittadini e turisti con il progetto “Bosco di luce”, che vestirà la città di un’atmosfera elegante e da sogno per Natale e ... Secondo chiamamicitta.it

Parcheggi a Cattolica, ecco la mappa di quelli gratis e delle soste blu - Cattolica si prepara ad accogliere cittadini e turisti con il progetto “Bosco di luce”, che vestirà la città per Natale e Capodanno, rendendo nota, ... Secondo corriereromagna.it

Nodo parcheggi sotto le feste, la sindaca Foronchi: "Ecco la mappa. E presto ne arriveranno di nuovi" - Per il periodo natalizio e di Capodanno, Cattolica si prepara ad accogliere cittadini e turisti rendendo nota la mappa ... Riporta msn.com