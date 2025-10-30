Naspi arriva la stretta con le nuove regole | chi rifiuta l' offerta di lavoro perde l' assegno
Rifiutare anche una sola offerta di lavoro potrebbe far perdere il diritto a ricevere l' assegno della Naspi, Dis-Coll e Iscro. La stretta arriverà con il nuovo decreto-legge recentemente approvato in Consiglio dei ministri. In caso di offerta idonea, rifiutare porterà all'immediata sospensione dell'indennità prevista per la disoccupazione. La misura è inserita all'interno del decreto sulla sicurezza sul lavoro approvato dal governo Meloni martedì scorso. In sostanza, sono stati messi dei paletti, con obblighi e limiti. Sarà infatti obbligatoria la registrazione alla piattaforma Siisl, indispensabile per la ricezione delle offerte di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
