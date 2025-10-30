Nasconde cocaina e marijuana in casa pusher arrestato dai carabinieri

Bologna, 30 ottobre 2025 - Nascondeva in casa cocaina e marijuana, oltre a 22mila euro in contanti. Per questo motivo un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il tutto è avvenuto l'altro giorno nel quartiere Porto-Saragozza, quando i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro hanno deciso di fermare il trentaduenne, già sospettato di nascondere droga in casa, mentre si allontanava dalla sua abitazione. I militari dell'Arma hanno perquisito l'appartamento e nel soggiorno hanno trovato 5 involucri termosaldati di cocaina, per un totale di 40 grammi, tre dosi di marijuana, di circa 13 grammi, nascoste in cucina, una macchina per il sottovuoto con numerose buste, un bilancino di precisione, vari appunti contenenti le ordinazioni della droga e circa ventiduemila euro suddivisi in banconote di vario taglio conservati in diversi punti della casa.

