Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto obiettivo vittime zero
(Adnkronos) – Ogni anno in Italia decine di bambini perdono la vita o rimangono feriti in incidenti stradali. Nel solo 2024 sono stati 29 i minori deceduti (0–14 anni) e oltre 9.700 i feriti. Numeri che impongono di fermarsi, riflettere e agire. Da questa urgenza nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Dalle tenebre nasce la bontà. ? Per la settimana di Halloween, al PianoB arriva un panino che sembra uscito da un sabba gastronomico. Un burger di zucca cremosa, adagiato su una vellutata di aglio nero e patate viola, incontra uno strato di spinacino fres - facebook.com Vai su Facebook
Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, obiettivo vittime zero - Presentata alla Camera l'iniziativa che vede in prima fila Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica ... Secondo adnkronos.com
La Sicurezza dei bambini in auto priorità di Unasca. In un anno 29 minori morti e 9.700 feriti - Ogni anno in Italia decine di bambini perdono la vita o rimangono feriti in incidenti stradali. Riporta iltempo.it
La Sicurezza dei Bambini in Auto: una settimana per salvare vite e costruire consapevolezza - Ogni anno in Italia decine di bambini perdono la vita o rimangono feriti in incidenti stradali. Si legge su msn.com