Nasce la prima Comunità energetica rinnovabile di Arezzo
Al via l'esperienza di "Energia al Futuro", la prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) di Arezzo. Il progetto, promosso dalla Casa dell'Energia, è finalizzato a proporre un nuovo modello di gestione sostenibile basato sulla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, andando a.
