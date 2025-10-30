Nasce la prima Comunità energetica rinnovabile di Arezzo

Arezzonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via l’esperienza di “Energia al Futuro”, la prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) di Arezzo. Il progetto, promosso dalla Casa dell’Energia, è finalizzato a proporre un nuovo modello di gestione sostenibile basato sulla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, andando a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

