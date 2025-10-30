Nasce la Filiera del Miele Dop Obiettivo | rilanciare l’eccellenza
Un ambizioso progetto di filiera è pronto a rilanciare il Miele della Lunigiana Dop, un’eccellenza unica in Toscana. L’obiettivo è rafforzare la presenza del prodotto nel settore enogastronomico regionale, nei mercati di vendita diretta e nel sistema della ristorazione di qualità. Con una delibera approvata nei giorni scorsi, la giunta dell’Unione dei Comuni ha formalizzato l’adesione come partner al progetto “La Filiera del Miele della Lunigiana Dop” presentato dal Consorzio nell’ambito del bando regionale per la “Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali”. Il piano di attività ha un costo complessivo di 160. 🔗 Leggi su Lanazione.it
