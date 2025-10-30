Nasce Energia al Futuro la prima Comunità Energetica Rinnovabile di Arezzo
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Al via l'esperienza di “Energia al Futuro”, la prima CER - Comunità Energetica Rinnovabile di Arezzo. Il progetto, promosso dalla Casa dell'Energia, è finalizzato a proporre un nuovo modello di gestione sostenibile basato sulla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, andando a efficienti costi e consumi per procedere verso un futuro all'insegna di autonomia, solidarietà e rispetto dell'ambiente. I primi passi sono stati mossi lo scorso aprile con la registrazione dell'associazione “Energia al Futuro” all'Agenzia delle Entrate e, in breve tempo, la comunità ha raccolto oltre cento adesioni tra cittadini e imprenditori, con modalità e finalità di questo percorso di transizione ecologica che sono stati presentati in occasione dell'ultima edizione dell'Eco-Logico Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it
