Nasce a Caiazzo la Tenuta del Lago | un caseificio a filiera chiusa nel cuore della Food Valley campana | FOTO
Dal latte fresco alla Mozzarella di Bufala Campana D.O.P., passando per ricotta, yogurt e specialità affumicate: a Caiazzo apre le porte al pubblico Tenuta del Lago, un’azienda agricola e caseificio a filiera chiusa, dove ogni fase della produzione è curata internamente, dall’allevamento delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
