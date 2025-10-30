William Byron, Kyle Larson, Denny Hamlin e Chase Briscoe sono pronti per contendersi a Phoenix questo fine settimana il titolo 2025 nella NASCAR Cup Series. Manca sempre meno per la prova trentaseiesima e decisiva tappa della stagione, una singola corsa in cui tutto può succedere. Due Chevrolet e due Toyota, rispettivamente schierate da Hendrick Motorsports e Joe Gibbs Racing, si contenderanno il successo finale, non ci sarà invece Ford. Ultima volta nel deserto di Avondale per la finale prima del ritorno ad Homestead-Miami in Florida. Il format di questo weekend è molto semplice: il primo dei quattro contendenti per il titolo che arriva al traguardo è automaticamente campione indipendentemente dal risultato finale degli altri rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, Championship 4: Byron, Hamlin, Briscoe e Larson. Una gara per assegnare il titolo