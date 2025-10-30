NASCAR Championship 4 | Byron Hamlin Briscoe e Larson Una gara per assegnare il titolo

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

William Byron, Kyle Larson, Denny Hamlin e Chase Briscoe sono pronti per contendersi a Phoenix questo fine settimana il titolo 2025 nella NASCAR Cup Series. Manca sempre meno per la prova trentaseiesima e decisiva tappa della stagione, una singola corsa in cui tutto può succedere. Due Chevrolet e due Toyota, rispettivamente schierate da Hendrick Motorsports e Joe Gibbs Racing, si contenderanno il successo finale, non ci sarà invece Ford. Ultima volta nel deserto di Avondale per la finale prima del ritorno ad Homestead-Miami in Florida. Il format di questo weekend è molto semplice: il primo dei quattro contendenti per il titolo che arriva al traguardo è automaticamente campione indipendentemente dal risultato finale degli altri rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

nascar championship 4 byron hamlin briscoe e larson una gara per assegnare il titolo

© Oasport.it - NASCAR, Championship 4: Byron, Hamlin, Briscoe e Larson. Una gara per assegnare il titolo

Altre letture consigliate

NASCAR, Championship 4: Byron, Hamlin, Briscoe e Larson. Una gara per assegnare il titolo - William Byron, Kyle Larson, Denny Hamlin e Chase Briscoe sono pronti per contendersi a Phoenix questo fine settimana il titolo 2025 nella NASCAR Cup ... Lo riporta oasport.it

nascar championship 4 byronWilliam Byron Wins His Way Into NASCAR Championship 4 With Martinsville Victory - NASCAR Cup Series regular season champion William Byron earned at shot at the double by winning at Martinsville to secure ... Come scrive msn.com

nascar championship 4 byronThe case for William Byron to earn his first NASCAR Cup Series championship at Phoenix on Sunday - After tough outings at Las Vegas Motor Speedway and Talladega Superspeedway, the No. Riporta hendrickmotorsports.com

Cerca Video su questo argomento: Nascar Championship 4 Byron