Napolitudine al Maschio Angioino da domani il viaggio di Partenope nella pittura di Luigi Gentile
Si apre al pubblico domani, venerdì 31 ottobre alle 16, nell’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, la mostra “Napolitudine. Il viaggio di Partenope nella pittura” di Luigi Gentile a cura di Maria Corbi. Alla presentazione prenderanno parte insieme alla curatrice, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la direttrice artistica Napoli2500 Laura Valente, Dario Gentile dell’Archivio Luigi Gentile e Antonella Graziano di Trenitalia. Il progetto espositivo che resterà visibile fino al 2 dicembre, è patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli e Accademia di Belle Arti di Napoli e rientra nelle celebrazioni di Napoli2500. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
