Napoli stesa in via Vespucci | esplosi diversi colpi di pistola

Momenti di tensione nel primo pomeriggio in via Vespucci, a Napoli, dove alcune persone hanno segnalato l'esplosione di colpi d'arma da fuoco nei pressi di una concessionaria. La segnalazione è giunta poco fa alla Polizia di Stato, che ha immediatamente inviato sul posto diverse pattuglie della Squadra Mobile per verificare l'accaduto e ricostruire la dinamica .

