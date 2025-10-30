Napoli saluta Mimmo Jodice e James Senese | senza luce e senza respiro il doppio saluto

Prima si è spenta la luce di Mimmo Jodice. Poi se n?è andato il respiro di James Senese. Nell?anno orribile della dipartita del maestro Roberto De Simone. Perplessa e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli saluta Mimmo Jodice e James Senese: senza luce e senza respiro, il doppio saluto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un soffio di leggenda avvolge la costa partenopea, mentre il sole saluta con un ultimo, dorato abbraccio.? ? Napoli ? ? ? Legend drifts over the Neapolitan coast, as the sun sets with a final, golden warmth. ? ? Naples ? ? ? ? ph @antonio.guarino_s Vai su Facebook

Morto Mimmo Jodice, il ricordo: «Con lui cambiarono le vedute di Napoli. L’arte della sottrazione liberò la città» - Sono ventiquattrore che porto dentro di me una strana sensazione, una sorta di ... ilmattino.it scrive

Morto Mimmo Jodice, intervista figlia Barbara: «Fino all’ultimo ha lavorato alla Casa della fotografia» - Figlia che ha seguito le orme del padre, «ma sono una fotografa professionista non un’artista come lui e come mio fratello Francesco, e come è stato l’altro mio ... Lo riporta ilmattino.it

Napoli, il tempo e Dio. La fotografia di Mimmo Jodice e i suoi scatti senza fine - Si è spento a novantun anni il fotografo che ha dato alla luce un compito quasi impossibile: fermare l’invisibile ... Come scrive editorialedomani.it