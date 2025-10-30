Napoli Roma il derby del sole in cima alla classifica di Serie A! Il Mattino celebra la coppia in prima pagina | Duello in vetta alla classifica

Napoli Roma, il derby del sole in vetta alla classifica di Serie A! Il quotidiano esalta la corsa a due in testa a quota 21 punti dopo il nono turno «Duello in vetta alla classifica»: con questo titolo d’apertura Il Mattino celebra l’equilibrio perfetto in cima alla Serie A, dove Napoli e Roma continuano a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Roma, il derby del sole in cima alla classifica di Serie A! Il Mattino celebra la coppia in prima pagina: «Duello in vetta alla classifica»

