Napoli Roma il derby del sole in cima alla classifica di Serie A! Il Mattino celebra la coppia in prima pagina | Duello in vetta alla classifica

«Duello in vetta alla classifica»: con questo titolo d'apertura Il Mattino celebra l'equilibrio perfetto in cima alla Serie A, dove Napoli e Roma continuano a guidare la classifica a quota 21 punti dopo il nono turno.

La Roma vince e va in testa col Napoli: il centrosud va in fuga. La Juve senza Tudor sputa l'anima (prima non succedeva) Roma e Napoli hanno tre punti di vantaggio sul Milan.

Le parole di Luca Rossettini alla vigilia di Napoli-Roma di Serie A Women

Inter: reazione da grande dopo il ko di Napoli, la rincorsa di Chivu riparte - Contro la Fiorentina una performance senza ombre per ritrovare subito i tre punti e agganciare il Milan a meno di un mese dal derby

Roma e Napoli di nuovo sole al comando: dopo il tris dei partenopei all'Inter, i giallorossi vincono in casa Sassuolo grazie a un gol di Dybala. Nuovo cambio della guardia al vertice della Serie A di calcio al termine dell'ottava giornata: il Milan, frenato in casa dal Pisa, è scavalcato dalla coppia formata da Napoli e Roma.

DIRETTA/ Napoli Roma Primavera (risultato finale 0-2): Di Nunzio colpisce due volte! (5 ottobre 2025) - all'intervallo della partita valida per la settima giornata del campionato Primavera sono i giovani giallorossi ad essere in vantaggio