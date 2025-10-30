"> L’intervento è riuscito perfettamente. Come riporta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne è stato operato ieri ad Anversa dal professor Geert Declercq presso l’AZ Monica Hospital. Il centrocampista del Napoli, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro Raffaele Canonico, ha lasciato la clinica poche ore dopo l’intervento e inizierà la prima fase del recupero direttamente in Belgio. La società partenopea, in una nota ufficiale, ha confermato che De Bruyne «proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, operato De Bruyne: intervento riuscito ad Anversa, rientro previsto in tre-quattro mesi