Napoli non solo Rrahmani | novità importanti anche su un altro recupero
Arrivano novità in casa Napoli riguardo Stanislav Lobotka. Il calciatore slovacco, infortunatosi lo scorso 5 Ottobre nella gara contro il Genoa, ha saltato la convocazione in nazionale e le ultime quattro partite del Napoli. Lobotka, sembra quasi aver smaltito del tutto l’infortunio subito contro il Grifone, e il suo rientro in campo è sempre più vicino. Il 68 azzurro, dopo quasi un mese potrebbe tornare in campo. Le ultime su Lobotka: gli aggiornamenti. Uscito al minuto 44 nella sfida contro il Genoa, Stanislav Lobotka ha subito un infortunio più serio del previsto, che lo ha costretto a saltare sia la nazionale sia il big match con l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
E allora. Senza Lukaku. Senza De Bruyne. Senza Rrahmani. Senza Lobotka. Senza Meret. Ma il Napoli è capolista. Siamo primi. Con una vittoria fatta di testa, cuore, muscoli, ossigeno. E cazzimma partenopea. Napoli lotta e vince. Suda la maglia, fino all’ulti - facebook.com Vai su Facebook
$Napoli, Amir $Rrahmani e Rasmus $Hojlund sono recuperati ma partiranno dalla panchina, Lorenzo $Lucca é favorito su Noa $Lang per una maglia da titolare contro il $Lecce. [ @SkySport] - X Vai su X
Napoli, come stanno Rrahmani e Hojlund? Novità per il Fantacalcio - Gli azzurri di Antonio Conte, orfani di Kevin De Bruyne, ritrovano Rasmus Hojlund ed Amir Rrahmani. Si legge su fantacalcio.it
Napoli, Conte: "Out Rrahmani e Buongiorno ed altri problemi, ma vedrete domani" - Alla vigilia della gara contro il Milan, in programma a San Siro domani sera alle 20. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Napoli, Rrahmani rinnova. Poi Anguissa - Una mano vincente quella in possesso del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna che in queste settimane - Lo riporta tuttosport.com