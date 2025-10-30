Arrivano novità in casa Napoli riguardo Stanislav Lobotka. Il calciatore slovacco, infortunatosi lo scorso 5 Ottobre nella gara contro il Genoa, ha saltato la convocazione in nazionale e le ultime quattro partite del Napoli. Lobotka, sembra quasi aver smaltito del tutto l’infortunio subito contro il Grifone, e il suo rientro in campo è sempre più vicino. Il 68 azzurro, dopo quasi un mese potrebbe tornare in campo. Le ultime su Lobotka: gli aggiornamenti. Uscito al minuto 44 nella sfida contro il Genoa, Stanislav Lobotka ha subito un infortunio più serio del previsto, che lo ha costretto a saltare sia la nazionale sia il big match con l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, non solo Rrahmani: novità importanti anche su un altro recupero