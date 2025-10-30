"> Dopo 77 giorni di stop, Romelu Lukaku è pronto a tornare a Napoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il centravanti belga sta per rimettere piede a Castel Volturno per iniziare la seconda fase del suo recupero. L’attaccante, fermo dal 14 agosto per una lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro rimediata nell’amichevole con l’Olympiacos, ripartirà con un programma di lavoro condiviso tra il suo staff personale e i medici del club. Nei prossimi giorni, spiega la Gazzetta dello Sport, Lukaku si dedicherà alla palestra, per poi tornare gradualmente in campo nel giro di qualche settimana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Lukaku pronto al rientro: il belga torna a Castel Volturno dopo 77 giorni