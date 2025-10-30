"> Il Napoli recupera pezzi importanti nel momento più delicato della stagione. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo i rientri di Hojlund e Rrahmani nella trasferta di Lecce — con lo stesso Hoj protagonista nel secondo tempo — è ora il turno di Stanislav Lobotka, il cervello e regista del centrocampo azzurro, pronto a rivedere il campo dopo oltre un mese di stop. Lo slovacco, fermo per una lesione distrattiva all’adduttore destro rimediata contro il Genoa prima della sosta di ottobre, ha saltato in serie le gare con Torino, PSV Eindhoven (Champions League), Inter e Lecce, ma ha nel mirino il mini ciclo Como–Eintracht, due partite in quattro giorni al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Lobotka verso il rientro: possibile convocazione col Como, certo in Champions contro l’Eintracht