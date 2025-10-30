Napoli Lobotka verso il rientro | possibile convocazione col Como certo in Champions contro l’Eintracht
"> Il Napoli recupera pezzi importanti nel momento più delicato della stagione. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo i rientri di Hojlund e Rrahmani nella trasferta di Lecce — con lo stesso Hoj protagonista nel secondo tempo — è ora il turno di Stanislav Lobotka, il cervello e regista del centrocampo azzurro, pronto a rivedere il campo dopo oltre un mese di stop. Lo slovacco, fermo per una lesione distrattiva all’adduttore destro rimediata contro il Genoa prima della sosta di ottobre, ha saltato in serie le gare con Torino, PSV Eindhoven (Champions League), Inter e Lecce, ma ha nel mirino il mini ciclo Como–Eintracht, due partite in quattro giorni al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Argomenti simili trattati di recente
#Lobotka e #Hojlund arrivano al Maradona per assistere a Napoli-Inter Vai su Facebook
CDS - Napoli, contro l'Inter Lobotka ancora out, Conte spera di recuperare Rrahmani e Hojlund https://ift.tt/nq7MsaY - X Vai su X
Lobotka verso il rientro: può tornare tra Como ed Eintracht - Lobotka verso il rientro: può tornare tra Como ed Eintracht Dopo Rrahmani e Hojlund, convocati per la gara di Lecce, in casa Napoli si lavora al rientro ... Segnala forzazzurri.net
Infortunio Lobotka, c'è la svolta: l'annuncio sul rientro in campo - Dopo Rrahmani e Hojlund, convocati per Lecce, il prossimo step per Conte sarà quello di recuperare il centrocampista slovacco. Come scrive tuttonapoli.net
Napoli, Højlund verso il rientro: convocazione possibile per Lecce e scelte di Conte - Buone notizie in casa Napoli: Rasmus Højlund avanza verso il recupero e potrebbe tornare nella lista dei convocati già per la trasferta di Lecce. pianetazzurro.it scrive