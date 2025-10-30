Napoli la possibile decisione del big spiazza tutti | così cambiano i piani di Conte

Il grande protagonista di quest’inizio di stagione per gli azzurri, è senza ombra di dubbio Andrè-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, oltre alle ottime prestazioni offerte, ha già siglato ben 4 gol nella Serie A 20252026, due in meno rispetto alla scorsa stagione. Anguissa è l’uomo in più del Napoli di Conte, e la sua partenza per la Coppa d’Africa desta più di qualche preoccupazione. Da segnalare, però, la notizia delle ultime ore: il centrocampista potrebbe decidere di saltare la Coppa con la sua nazionale. Napoli, Anguissa salta la Coppa D’Africa?. Inizio di stagione strepitoso per Anguissa, che dall’arrivo di Antonio Conte si è consolidato tra i migliori centrocampisti del nostro campionato, iniziando anche a segnare: decisivi i suoi gol contro il Cagliari, e l’ultimo contro il Lecce. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, la possibile decisione del big spiazza tutti: così cambiano i piani di Conte

News recenti che potrebbero piacerti

Nelle scorse ore, in Inghilterra si era parlato di un possibile assalto del Tottenham per McTominay "Una fonte vicina al giocatore - fa sapere sky-sport.ch - ha smentito tutto": sospiro di sollievo per tutti i tifosi #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Inter, il rigore Di Lorenzo-Mkhitaryan (non) visto da Mariani: la ref cam e l'audio col guardalinee - Inter, il rigore fa ancora discutere: la Ref Cam rivela il dialogo tra Mariani e Bindoni, il guardalinee. Da sport.virgilio.it

Napoli, De Bruyne ko: c'è lesione di alto grado al bicipite femorale, i tempi di recupero e la mossa di Conte - Infortunio De Bruyne, l'asso belga costretto a un lungo stop: per gli esami c'è lesione di alto grado del bicipite femorale. Riporta sport.virgilio.it

Inter-Napoli, oggi in diretta Tv: canale, orario e le polemiche sull’arbitro che fece infuriare Conte - Sfida da vertice al Maradona: tra emergenze, rivalità e sogni scudetto, Napoli e Inter si ritrovano per un duello che promette spettacolo e scintille. Come scrive libero.it