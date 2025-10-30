Napoli Juan Jesus una garanzia Como? Partita difficile ma bella occhio ai lariani!

Parlami.eu | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agostini, Rosolino, Savino, Fontana e Petrazzuolo hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu:: NM LIVE – Agostini: “Anguissa? Due partite e due gol incredibili, peccato per l’infortunio di De Bruyne, il Napoli ha ripreso meritatamente la vetta, Como? Partita difficile ma bella, occhio ai lariani”. MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli: “Spalletti alla Juventus? Gli facciamo gli auguri, è normale. 🔗 Leggi su Parlami.eu

napoli juan jesus una garanzia como partita difficile ma bella occhio ai lariani

© Parlami.eu - Napoli, Juan Jesus una garanzia, Como? Partita difficile ma bella, occhio ai lariani!

Argomenti simili trattati di recente

napoli juan jesus garanziaNM LIVE - Savino: "Napoli, Juan Jesus una garanzia, vorrei rivedere al più presto Hojlund e Neres insieme, gli azzurri hanno diverse soluzioni" - ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... Si legge su napolimagazine.com

napoli juan jesus garanziaNapoli, Juan Jesus: "L'età è solo un numero, sono ancora quello che spinge di più" - Arrivato per essere una riserva, Juan Jesus ha dimostrato nel corso degli ultimi anni al Napoli di essere ancora una garanzia in Serie A, ritagliandosi. tuttomercatoweb.com scrive

napoli juan jesus garanziaCapuano: "Mano Juan Jesus? È rigore per tutte le moviole, non capisco le parole di Conte..." - Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce e le successive parole di Antonio Conte. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juan Jesus Garanzia