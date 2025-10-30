"> Il clima tra Napoli e Inter resta incandescente, come racconta Marco Azzi su la Repubblica – Napoli. Dopo la vittoria di Lecce e la frase sibillina di Antonio Conte, il duello tra gli azzurri e i nerazzurri si è spostato sul terreno delle allusioni e delle polemiche. «Noi non siamo scemi», ha detto il tecnico salentino, parafrasando l’espressione tutta napoletana «Cca nisciuno è fesso», a margine della sofferta vittoria in Puglia. Una risposta indiretta, ma evidente, alle dichiarazioni di Giuseppe Marotta, che dopo la sconfitta al Maradona e il rigore concesso contro i nerazzurri a Lecce aveva sottolineato: «Bisogna restituire centralità all’arbitro». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Inter, è già guerra di nervi: Conte risponde a Marotta, «Cca nisciuno è fesso»