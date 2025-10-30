Napoli In tre in auto armati di fucile arrestati | hanno 28 16 e 14 anni
Nella serata di martedì la Polizia di Stato ha arrestato tre giovani napoletani di 28, 14 e 16 anni, sorpresi in possesso di un fucile carabina calibro 12 con matricola abrasa. I tre sono stati fermati con l’accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere in concorso. Napoli. In tre in auto armati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
