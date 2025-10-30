Napoli in serenata | D’Acunzo e Palomba al Teatro Serra
Una serata di musica e poesia abbraccerà Napoli con “Suspire d’ammore”, serenata per chitarra e voce che unisce l’interpretazione di Elisabetta D’Acunzo al tocco del Maestro Aniello Palomba. Un invito a ritrovare, nell’intimità di un teatro raccolto, i battiti più antichi e contemporanei della canzone partenopea. Il concerto Su le tavole del Teatro Serra prende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
