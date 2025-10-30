Tempo di lettura: 2 minuti Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei LITFIBA degli anni ’80 con la formazione originale, con un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “ 17 Re”, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo. Martedì 28 luglio 2026 i LITFIBA si esibiranno a Napoli, nell’unica tappa in Campania, all’Arena Flegrea per la nona edizione del Noisy Naples Fest. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Vivaticket.com dalle ore 12:00 di oggi giovedì 30 ottobre e in vendita generale su ETES. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, il ritorno dei Litfiba nell’unico concerto in Campania