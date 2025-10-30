Napoli il giorno del lutto | la città si raccoglie per salutare James Senese

30 ott 2025

Un’intera città rende omaggio a James Senese, il leggendario musicista e simbolo della cultura napoletana, scomparso ieri mattina, mercoledì 29 ottobre, all’età di 80 anni presso l’ospedale Cardarelli, dove era ricoverato dal 25 settembre scorso a una causa di una polmonite. Napoli, il giorno del lutto: città si raccoglie per salutare James Senese   I . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

