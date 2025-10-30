Napoli Gilmour | Siamo un bel gruppo Como ed Eintracht? Due match difficili
Napoli, 30 ottobre 2025 – L'infortunio di Stanislav Lobotka, una pedina di norma inamovibile dalla cabina di regia, ha spalancato le porte della titolarità a Billy Gilmour, che dal canto suo ha risposto presente garantendo ad Antonio Conte qualità, quantità e pure tanta personalità: ingredienti necessari al Napoli per continuare a vincere sia in Serie A che in Champions League nonostante le tante criticità che stanno falcidiando la rosa, con la presa di Lecce come ultimo successo in ordine cronologico commentato ai microfoni di Radio Crc proprio dall'ex Brighton. Gilmour e il modulo preferito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
