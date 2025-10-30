Napoli Gilmour | Siamo un bel gruppo Como ed Eintracht? Due match difficili

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 30 ottobre 2025 –  L'infortunio di Stanislav Lobotka, una pedina di norma inamovibile dalla cabina di regia, ha spalancato le porte della titolarità a Billy Gilmour, che dal canto suo ha risposto presente garantendo ad Antonio Conte qualità, quantità e pure tanta personalità: ingredienti necessari al Napoli per continuare a vincere sia in Serie A che in Champions League nonostante le tante criticità che stanno falcidiando la rosa, con la presa di Lecce come ultimo successo in ordine cronologico commentato ai microfoni di Radio Crc proprio dall'ex Brighton. Gilmour e il modulo preferito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

napoli gilmour siamo un bel gruppo como ed eintracht due match difficili

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Gilmour: “Siamo un bel gruppo. Como ed Eintracht? Due match difficili”

Leggi anche questi approfondimenti

napoli gilmour siamo belNapoli, Gilmour: “Siamo un bel gruppo. Como ed Eintracht? Due match difficili” - Lo scozzese si gode il successo di Lecce ma pensa già al futuro: “Tutti vogliono venire al Maradona per farci perdere l'imbattibilità, ma noi lavoriamo e siamo uniti” ... Come scrive sport.quotidiano.net

napoli gilmour siamo belNapoli, Gilmour: "Voglio segnare di più. Champions? Dobbiamo cambiare narrazione" - Il centrocampista scozzese sulla vittoria di Lecce: "Tre punti pesantissimi. Riporta msn.com

napoli gilmour siamo belGilmour:”Siamo preparati per giocare in ogni modo. Vogliamo che al Maradona non passi nessuno”. - Billy Gilmour, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli; “Lecce- Si legge su 100x100napoli.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Gilmour Siamo Bel