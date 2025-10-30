Napoli Gilmour | Como e Eintracht sono due squadre forti siamo davvero un bel gruppo
Gilmour: La cosa più importante sono i tre punti. Qui bel gruppo, i nuovi si sono integrati! Modulo? Non cambia molto. Su Como e Eintracht.”. Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue dichiarazioni: Gilmour su Lecce-Napoli. “ Lecce-Napoli? La cosa più importante sono i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio. Giocare con tre centrocampisti o con quattro?. 🔗 Leggi su Parlami.eu
