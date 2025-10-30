Napoli finalmente buone notizie | Conte lo avrà presto a disposizione

In casa Napoli arrivano ottime notizie, anche fuori dal rettangolo verde. Se in campo, la squadra di Conte, sembra riprendersi dalla brutta sconfitta di Eindhoven, al di fuori arrivano notizie incoraggianti. Romelu Lukaku, di fatti, è ormai pronto per fare ritorno in città. Il brutto infortunio sembra, ormai, essere smaltito quasi del tutto: Antonio Conte e i tifosi possono sorridere. Napoli, Lukaku brucia le tappe: Conte lo riavrà presto a disposizione. L’infortunio subito il 14 Agosto, durante l’ultima amichevole pre season del Napoli contro l’Olympiacos, sembrava dovesse tener fuori l’attaccante belga per svariati mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

