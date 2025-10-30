Napoli esplosi colpi d’arma da fuoco in via Vespucci

Tempo di lettura: < 1 minuto La segnalazione dell’esplosione di alcuni d’arma da fuoco in via Vespucci, a Napoli, è giunta poco fa alla polizia. Sul posto sono già giunte alcune pattuglie per ricostruire la dinamica di quanto segnalato. Non ci sono persone ferite. Quanto accaduto però sta avendo ripercussioni sul traffico veicolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, esplosi colpi d’arma da fuoco in via Vespucci

