Napoli Conte è avvisato | scatta il rinnovo ma spunta una clausola per il big

Il Napoli guarda al futuro e rinnova il contratto di Alessandro Buongiorno. Uno dei perni della difesa di Antonio Conte aveva nel proprio contratto la possibilità per i partenopei di prolungare di un altro anno la naturale scadenza. I partenopei hanno così utilizzato tale opzione, che porta la scadenza del giocare a giugno 2030. Dal prossimo anno, però, ci sarà una clausola rescissoria nel contratto del difensore ex Torino. Il rinnovo di Buongiorno: la clausola nel suo contratto. A riferire del prolungamento del contratto di Alessandro Buongiorno è Matteo Moretto, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione in casa Napoli rispetto a questo tema.

