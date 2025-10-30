Napoli Conte è avvisato | scatta il rinnovo ma spunta una clausola per il big
Il Napoli guarda al futuro e rinnova il contratto di Alessandro Buongiorno. Uno dei perni della difesa di Antonio Conte aveva nel proprio contratto la possibilità per i partenopei di prolungare di un altro anno la naturale scadenza. I partenopei hanno così utilizzato tale opzione, che porta la scadenza del giocare a giugno 2030. Dal prossimo anno, però, ci sarà una clausola rescissoria nel contratto del difensore ex Torino. Il rinnovo di Buongiorno: la clausola nel suo contratto. A riferire del prolungamento del contratto di Alessandro Buongiorno è Matteo Moretto, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione in casa Napoli rispetto a questo tema. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Emiliano Viviano non ha condiviso le parole di Antonio Conte dopo Lecce-Napoli. L’opinionista Mediaset spiega in diretta: “Le sue sono parole ridicole” - facebook.com Vai su Facebook
In bocca al lupo a Luciano #Spalletti che proverà a dare una svolta a @juventusfc in grande difficoltà. Ha vinto con @sscnapoli uno scudetto fantastico che si è tatuato sulla pelle, e proverà a imitare #Conte che, non nascondendo mai il suo DNA juventino, ha t - X Vai su X
Napoli, Conte: “Poco tempo per prepararci. De Bruyne? Chi mi conosce sa il mio punto di vista” - Al “Maradona” arriva lo Sporting Club, e alla vigilia Antonio Conte presenta la gara ai microfoni ... Scrive gianlucadimarzio.com
Napoli-Genoa, Conte avvisa gli azzurri: contro il grifone la stessa rabbia della Champions - Vorrebbe lo stesso ordine chimico tra adrenalina, nervi, cuore, rabbia agonistica e gambe ammirato contro lo Sporting Lisbona. Da ilmattino.it
Napoli, voglia di rilancio: Conte aspetta risposte - San Siro e il Milan hanno lasciato strascichi che il Napoli s’è portato fino a ieri al centro sportivo di Castel Volturno, alla ripresa: l’episodio De Bruyne; la prima sconfitta in campionato della ... Come scrive corrieredellosport.it