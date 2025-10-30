Napoli-Como | probabili formazioni e dove seguirla in streaming

Archiviata la fondamentale vittoria di Lecce, il Napoli di Antonio Conte torna al Maradona per un anticipo che, sulla carta, potrebbe sembrare semplice, ma che nasconde moltissime insidie. Sabato alle 18 arriva il Como di Cesc Fabregas, la vera Cenerentola del campionato, una squadra che sta stupendo l’Italia intera volando in piena zona Europa. Per gli azzurri, ancora a ranghi ridotti, un test di maturità da non sottovalutare assolutamente. Zambo Anguissa Tutto su Napoli-Como. Se il Napoli, tra infortuni e passi falsi europei, è comunque riuscito a mantenersi in vetta alla classifica, il percorso del Como è stato a dir poco impressionante. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Como: probabili formazioni e dove seguirla in streaming

