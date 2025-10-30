Napoli Cimitero delle Fontanelle | la riapertura a dicembre 2025

Dopo cinque anni di chiusura, l’antico complesso sepolcrale di Napoli riapre al pubblico. A partire dall’8 dicembre 2025 tornerà accessibile al pubblico uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della città partenopea, il Cimitero delle Fontanelle. Dal XVII al XIX secolo, l’antico ossario ha accolto in una cava di tufo (scavata dai detriti trasportati dai corsi d’acqua provenienti dalle colline circostanti) le salme delle numerose vittime di epidemie, rivolte popolari e catastrofi naturali (terremoti ed eruzioni vulcaniche) che, appartenendo nella maggior parte dei casi agli strati più bassi della società, non trovavano posto nelle sepolture pubbliche delle chiese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it