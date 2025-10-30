Napoli Cimitero delle Fontanelle | la riapertura a dicembre 2025
Dopo cinque anni di chiusura, l’antico complesso sepolcrale di Napoli riapre al pubblico. A partire dall’8 dicembre 2025 tornerà accessibile al pubblico uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della città partenopea, il Cimitero delle Fontanelle. Dal XVII al XIX secolo, l’antico ossario ha accolto in una cava di tufo (scavata dai detriti trasportati dai corsi d’acqua provenienti dalle colline circostanti) le salme delle numerose vittime di epidemie, rivolte popolari e catastrofi naturali (terremoti ed eruzioni vulcaniche) che, appartenendo nella maggior parte dei casi agli strati più bassi della società, non trovavano posto nelle sepolture pubbliche delle chiese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altre letture consigliate
Fontanelle, tutto pronto per le anime pezzentelle: riapre l’antico cimitero - ha concluso i suoi lavori, il sito è stato messo in sicurezza contiamo ... Da ilmattino.it
Riapre il Cimitero delle Fontanelle, il culto torna a vivere - L’8 dicembre riapre il Cimitero delle Fontanelle: restauro antisismico, progetto Renzo Piano e culto delle anime pezzentelle. Lo riporta stylo24.it
La Paranza e il Rione Sanità, una storia di rinascita - Prima furono aperte le Catacombe di San Gaudioso, poi toccò a quelle di San Gennaro, alle chiese, allo Jago Museum. Scrive ansa.it