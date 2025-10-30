Napoli aspettando la Coppa America | il 7 novembre si presenta il salone nautico Navigare

Si svolgerà venerdì 7 novembre, alle ore 12.30, alla Camera di Commercio di Napoli – via S. Aspreno, 7 -, la conferenza stampa di presentazione della trentanovesima edizione del Navigare, Salone Nautico Internazionale di Napoli, in programma dall’8 al 16 novembre p.v. nello specchio acqueo del porto turistico partenopeo al Molo Luise. Interverranno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, Amedeo Manzo presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli; e Gennaro Amato, presidente Afina (Associazione filiera italiana della nautica). La manifestazione, che ha tra le sue prerogative l’accesso gratuito ai visitatori e la disponibilità delle prove libere in mare delle imbarcazioni esposte, rappresenta l’ultimo appuntamento del 2025 nel calendario dei saloni nautici internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it