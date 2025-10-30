Napoli aspettando la Coppa America | il 7 novembre conferenza stampa nel salone nautico

Tempo di lettura: 2 minuti Si svolgerà venerdì 7 novembre, alle ore 12.30, alla Camera di Commercio di Napoli – via S. Aspreno, 7 -, la conferenza stampa di presentazione della trentanovesima edizione del  Navigare, Salone Nautico Internazionale di Napoli,  in programma dall’8 al 16 novembre p.v. nello specchio acqueo del porto turistico partenopeo al Molo Luise.     La manifestazione, che ha tra le sue prerogative l’accesso gratuito ai visitatori e la disponibilità delle prove libere in mare delle imbarcazioni esposte, rappresenta l’ultimo appuntamento del 2025 nel calendario dei saloni nautici internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

