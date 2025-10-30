Napoli aspettando la Coppa America | il 7 novembre conferenza stampa nel salone nautico
Tempo di lettura: 2 minuti Si svolgerà venerdì 7 novembre, alle ore 12.30, alla Camera di Commercio di Napoli – via S. Aspreno, 7 -, la conferenza stampa di presentazione della trentanovesima edizione del Navigare, Salone Nautico Internazionale di Napoli, in programma dall’8 al 16 novembre p.v. nello specchio acqueo del porto turistico partenopeo al Molo Luise. La manifestazione, che ha tra le sue prerogative l’accesso gratuito ai visitatori e la disponibilità delle prove libere in mare delle imbarcazioni esposte, rappresenta l’ultimo appuntamento del 2025 nel calendario dei saloni nautici internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Finisce 3-1 la sfida al Maradona. Il Napoli vince ed allunga sulle altre aspettando la Roma. In gol per i partenopei De bruyne, McTominay e Anguissa, nell’Inter Çalhanoglu su rigore. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #calcio #calciomilano #inter # - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma è rientrata nella Capitale! Dopo la vittoria contro la #Fiorentina i giallorossi hanno fatto ritorno da Firenze, ben saldi in vetta alla classifica insieme al #Napoli (aspettando #JuventusMilan). Mercoledì fissata la ripresa #ASRoma - X Vai su X
Coppa America: cosa pensano all'estero della Coppa a Napoli - Tra entusiasmo e cautela, ecco come la stampa internazionale commenta la scelta e le sfide per l’Italia. Da solovela.net
Coppa America a Napoli senza sfidanti made in Usa. Solo tre barche sicure al momento - A 48 ore dal termine per l'iscrizione rimane il dubbio degli svizzeri di Alinghi. Si legge su msn.com
A Napoli un’America’s Cup minore? American Magic rinuncia e al momento sarebbe la prima edizione senza gli Usa - American Magic rinuncia all'America's Cup. Da ilnapolista.it