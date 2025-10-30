Nadia Battocletti si è resa protagonista di due stagioni da incorniciare: argento olimpico sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e due piazzamenti sul podio ai Mondiali (seconda sui 10.000 e terza sulla mezza distanza), senza dimenticarsi dei trionfi agli Europei in svariate versioni (la doppietta su pista a Roma, l’affermazione su strada e il trionfo nel Cross). La keniana Beatrice Chebet, la dominatrice attuale del fondo, aveva dichiarato all’ Adnkronos che il momento dell’azzurra sta arrivando e la fuoriclasse trentina ha voluto rispondere attraverso la stessa testata: “ Penso che in parte abbia ragione, perché non credo che tutta la delegazione keniana abbia avuto altre volte il coraggio di andare da atlete di un’altra nazione e dire: ‘Sarai tu a batterci’. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nadia Battocletti apre alla maratona: "La immagino a fine carriera. Le keniane mi hanno detto che le batterò"