Nada Cella il cold case che sembrava destinato a rimanere irrisolto è arrivato a un punto di svolta | tutte le tappe dell’indagine

6 maggio 1996, sono le nove del mattino, una donna viene trovata agonizzante nello studio in cui lavora come segretaria. Ha il cranio fracassato, c’è sangue ovunque. Ha solo 25 anni, è Nada Cella. La ragazza morirà in ospedale poche ore dopo. Il cold case di Chiavari. Sembrava uno dei tanti cold case destinati a scomparire nei faldoni dell’archivio di un tribunale. Ma d opo ben 29 anni, il processo sul delitto di Chiavari ha portato alla richiesta dell’ ergastolo per l’unica imputata accusata di aver ucciso Nada Cella: Anna Lucia Cecere. Oltre alla massima pena, il pubblico ministero Gabriella Dotto ha anche chiesto che vengano riconosciute le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nada Cella, il cold case che sembrava destinato a rimanere irrisolto è arrivato a un punto di svolta: tutte le tappe dell’indagine

