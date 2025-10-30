Nada Cella chiesto l' ergastolo per Annalucia Cecere
L'accusa ha chiesto l'ergastolo per l'ex insegnante Annalucia Cecere. Nella ricostruzione della Procura la donna sarebbe stata invidiosa e ossessionata dal rapporto privilegiato tra Nada Cella e il commercialista dove lavorava a Chiavari, Marco Soracco. Chiesti quattro anni anche per quest'ultimo, accusato di favoreggiamento: avrebbe saputo fin da subito chi fosse l'assassina, senza mai dirlo perché impaurito e minacciato dalla Cecere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
