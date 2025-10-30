Nada Cella 29 anni dopo il delitto che colpì l’Italia Anna Lucia Cecere rischia l’ergastolo
La Procura di Genova ha chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante di 56 anni accusata dell’omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari. La richiesta è arrivata al termine della requisitoria della pm Gabriella Dotto, che ha definito l’imputata come una donna che ha agito con lucida follia per commettere un delitto d’impeto. Cecere è accusata di omicidio volontario aggravato da crudeltà, futili motivi e gelosia. Secondo l’accusa, la donna avrebbe ucciso la giovane vittima in un’esplosione di rabbia incontrollata, manifestando una personalità instabile e incapace di contenere gli impulsi violenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
