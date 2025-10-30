La Procura di Genova ha chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante di 56 anni accusata dell’omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari. La richiesta è arrivata al termine della requisitoria della pm Gabriella Dotto, che ha definito l’imputata come una donna che ha agito con lucida follia per commettere un delitto d’impeto. Cecere è accusata di omicidio volontario aggravato da crudeltà, futili motivi e gelosia. Secondo l’accusa, la donna avrebbe ucciso la giovane vittima in un’esplosione di rabbia incontrollata, manifestando una personalità instabile e incapace di contenere gli impulsi violenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nada Cella, 29 anni dopo il delitto che colpì l’Italia, Anna Lucia Cecere rischia l’ergastolo