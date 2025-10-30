Nacché giudici siamo come il Pd È rivolta nella chat dell' Anm

«Sembra di stare in una succursale del Pd». Se lo dicono da soli, i magistrati, alla vigilia del voto decisivo sulla riforma della Giustizia. Se lo dicono mentre dalla chat alle cattedre dei tribunali parte la rivolta dentro l'Anm, rea, a detta di ormai molte toghe che rosse non vogliono apparire, di fare politica. E di farla contro il governo di Giorgia Meloni, la premier che il giudice Marco Patarnello definì «pericolosa», più che contro immaginari abusi del Parlamento o bavaglio ai giudici. Il clima è teso. Lo si capisce leggendo gli scambi di mail fra colleghi dell'Anm. Sempre più tiepidi con i vertici del sindacato e sempre più divisi fra loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Nacché giudici, siamo come il Pd". È rivolta nella chat dell'Anm

