Mutui età media dei richiedenti di oltre 40 anni

Mutui: Rimini è la città emiliano-romagnola con l’età media dei richiedenti più alta: 40,3 anni. Lo rilevano i dati dell’osservatorio di MutuiOnline.it relativi al 2025, secondo cui le province di Rimini e Ferrara primeggiano in questa classifica (entrambe con 40,3 anni). In quella di Forlì-Cesena, invece, la durata dei mutui è la più lunga dell’intera regione, con un dato medio di 25 anni e 7 mesi, mentre a Ferrara si registrano i più brevi: 24 anni e 2 mesi in media. Rimini si pone nel mezzo con 25 anni, gli stessi di Ravenna, Piacenza e Modena. Per quanto riguarda l’importo richiesto quest’anno, Bologna risulta la provincia con il dato più alto, in media 158. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

