Mutui alle famiglie rimbalzo record | Rate più leggere portano fiducia
Milano – Nei primi nove mesi dell’anno la domanda di mutui è aumentata del 16,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una crescita record per i finanziamenti rivolti alle famiglie, che hanno ripreso a chiedere denaro in prestito dopo che la Banca centrale europea ha rivisto al ribasso i tassi di interesse, alleggerendo le rate mensili da restituire a banche e finanziarie. Secondo il Barometro Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie, è stata la provincia di Lodi a conoscere il rimbalzo più alto: +24,3. Tra i valori superiori alla media regionale anche Lecco (+20,1%), Sondrio (+19,4%), Brescia (+19,3%) e Bergamo (+17,3%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
