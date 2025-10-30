Musica da paura a Gardaland | cinque grandi artisti per l’Halloween più lungo d’Italia
La notte più terrificante dell’anno si trasforma in una festa da brivido al ritmo della musica. Il Gardaland Halloween Party 2025, in programma il 31 ottobre, promette un’ esperienza epica tra luci mozzafiato, scenografie da incubo e una line-up da paura che unisce generazioni diverse: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e Marvin & Andrea Prezioso. L’appuntamento è nella suggestiva Piazza Jumanji, cuore pulsante del Parco e teatro di un evento che farà ballare giovani, famiglie e gruppi di amici fino a mezzanotte. Qui, tra spettacoli dal vivo e un gigantesco drago che sembrerà irrompere sulla scena, Gardaland diventerà il palcoscenico principale della notte più magica dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
