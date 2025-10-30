Musica cultura e comunità | il Politecnico torna a far vibrare la città con Poliedrica

30 ott 2025

Con la rassegna "Poliedrica - Incroci di Note", il Politecnico di Piacenza rinnova il suo impegno a essere non solo luogo di formazione e ricerca, ma anche spazio vivo di cultura e incontro. La musica torna protagonista con la Winter Edition 202526, un calendario di 8 appuntamenti che da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

