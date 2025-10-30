Musica a lutto si è spento a 80 anni James Senese Al sax ha fatto la rivoluzione

James Senese, 80 anni, si è spento per gli esiti di una polmonite all'ospedale Cardarelli dove era ricoverato. 🔗 Leggi su Golssip.it

