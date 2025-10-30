Musica a lutto si è spento a 80 anni James Senese Al sax ha fatto la rivoluzione

James Senese, 80 anni, si è spento per gli esiti di una polmonite all'ospedale Cardarelli dove era ricoverato. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Musica a lutto, si è spento a 80 anni James Senese. Al sax ha fatto la rivoluzione

Argomenti simili trattati di recente

Marco Zurzolo presenta il suo libro “Forcella”e rende omaggio al grande #JamesSenese di Alessandro Garofalo #musica #libro #jazz #sax #lutto #napoli #ilmattino - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nella musica, è morto il sassofonista James Senese - Fondatore di Showmen e Napoli Centrale, storico collaboratore di Pino Daniele, Senese si è spento all’età di 80 anni dopo una carriera straordinaria tra jazz, soul e rhythm & blues. Riporta laprovinciadivarese.it