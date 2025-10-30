Museo Lamborghini | la connettività è firmata Cambium

Milano, 30 Ottobre 2025 – Il Museo Lamborghini racconta la vita di Ferruccio attraverso le sue creazioni meccaniche e un vasto archivio fotografico di famiglia. Questo spazio, ideato e progettato dall’imprenditore Tonino Lamborghini per celebrare la figura del padre, è stato inaugurato nel 2014. Nei 9000 mq del Museo è racchiusa tutta la produzione industriale di Ferruccio, dal primo trattore Carioca, con cui diede vita alla sua prima azienda nel 1947, a tutti i modelli più importanti degli anni ’50, ’60 e ’70. Il Museo ha fondamentalmente 2 tipologie di utilizzo, la prima è per i normali visitatoriutenti, la seconda è come location per eventi aziendali di piccole, medie e grandi dimensioni, ospitando evento da 50 a 600 persone. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

