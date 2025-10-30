Museo firmato da Ferretti ad Ancona | E Macerata resta a guardare

"Sono molto contento per il progetto del museo ad Ancona, Dante Ferretti è legatissimo a quella città. A Macerata, invece, è difficile parlare della costruzione di qualcosa di più ampio a lui dedicato se gli amministratori non hanno nemmeno l’accortezza di invitarlo agli eventi che lo riguardano". È il commento del consigliere comunale David Miliozzi (Macerata Insieme) dopo la notizia della corsa di Ancona per il titolo di capitale italiana della cultura 2028, e la correlata decisione di realizzare nella città un museo della civiltà del mare Adriatico, progetto proposto dallo scenografo premio Oscar e subito sposato dal Comune dorico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

