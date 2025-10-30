Museo firmato da Ferretti ad Ancona | E Macerata resta a guardare
"Sono molto contento per il progetto del museo ad Ancona, Dante Ferretti è legatissimo a quella città. A Macerata, invece, è difficile parlare della costruzione di qualcosa di più ampio a lui dedicato se gli amministratori non hanno nemmeno l’accortezza di invitarlo agli eventi che lo riguardano". È il commento del consigliere comunale David Miliozzi (Macerata Insieme) dopo la notizia della corsa di Ancona per il titolo di capitale italiana della cultura 2028, e la correlata decisione di realizzare nella città un museo della civiltà del mare Adriatico, progetto proposto dallo scenografo premio Oscar e subito sposato dal Comune dorico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Museo del Mare, firmato dal celebre architetto Zaha Hadid, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi del Mezzogiorno Vai su Facebook
Museo firmato da Ferretti ad Ancona: "E Macerata resta a guardare" - Miliozzi dopo il progetto per la candidatura dorica a capitale della cultura: gravi mancanze nella città natale ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Capitale italiana della Cultura. Ancona candida il suo mare. Un museo firmato da Ferretti - C’è anche quello dello scenografo Premio Oscar, Bocelli alla cerimonia in caso di vittoria. Come scrive msn.com
Capitale della cultura, la spinta di Dante Ferretti: «Paesaggi e storia, Ancona ce la può fare» - Dante Ferretti, maceratese, 82 anni, ha un profondo legame con la città di Ancona. corriereadriatico.it scrive